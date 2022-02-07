Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Бога белорусом. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
Такое предположение он высказал, отвечая на вопрос «То есть Бог сегодня – белорус?». По словам политика, можно говорить, что он является представителем Белоруссии «не только сегодня», но и был им раньше. Лукашенко подчеркнул, что Бог «кинул его на эту сковородку еще в середине 90-х» и до сих пор «кое-когда помогает».
Ранее президент Белоруссии пообещал вернуть Украину в «лоно славянства».
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