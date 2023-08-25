Лукашенко: Пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя

По его словам, о безопасности они разговаривали дважды. Он уточнил, что в первый раз это произошло, когда ЧВК «маршем шли на Москву», и тогда он предупредил Пригожина, что тот может погибнуть сам и погубить людей.

«В пылу этот человек ответил: «Чёрт с ним, погибну». Я ему говорю: «Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла». А он в ответ: «Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну», - рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что во второй раз, когда Пригожин приехал к нему с Дмитрием Уткиным, он предупредил их обоих.

Ранее Лукашенко заявил, что его президент РФ Владимир Путин «не может стоять» за крушением самолёта Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

