Лукашенко: Пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не должен был обеспечивать безопасность основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, передаёт БелТА.

Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения «Вагнера» на территории РФ

По его словам, о безопасности они разговаривали дважды. Он уточнил, что в первый раз это произошло, когда ЧВК «маршем шли на Москву», и тогда он предупредил Пригожина, что тот может погибнуть сам и погубить людей.

«В пылу этот человек ответил: «Чёрт с ним, погибну». Я ему говорю: «Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла». А он в ответ: «Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну», - рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что во второй раз, когда Пригожин приехал к нему с Дмитрием Уткиным, он предупредил их обоих.

Ранее Лукашенко заявил, что его президент РФ Владимир Путин «не может стоять» за крушением самолёта Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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