Лукашенко: Пригожин никогда не просил гарантий безопасности для себя
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не должен был обеспечивать безопасность основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, передаёт БелТА.
По его словам, о безопасности они разговаривали дважды. Он уточнил, что в первый раз это произошло, когда ЧВК «маршем шли на Москву», и тогда он предупредил Пригожина, что тот может погибнуть сам и погубить людей.
«В пылу этот человек ответил: «Чёрт с ним, погибну». Я ему говорю: «Жень, я сейчас тебе вышлю веревку и кусок мыла». А он в ответ: «Не, не, не. Я так не хочу. Я героем погибну», - рассказал Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что во второй раз, когда Пригожин приехал к нему с Дмитрием Уткиным, он предупредил их обоих.
Ранее Лукашенко заявил, что его президент РФ Владимир Путин «не может стоять» за крушением самолёта Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru