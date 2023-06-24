Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения «Вагнера» на территории РФ

Уточняется, что на протяжении целого дня белорусский лидер вел переговоры с Пригожиным, в результате которых было принято решение «о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России».

«Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», - следует из заявления пресс-службы Лукашенко.

Уточняется, что в настоящий момент на столе лежит «выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для «Вагнеров», передает «Радиоточка НСН».

