Лукашенко пригласил россиян на места бастующих в стране журналистов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил приглашение российских журналистов на место бастующих сотрудников Белтелерадиокомпании во время встречи с работниками агрокомбината «Дзержинский», сообщает Белта.
Лукашенко пояснил, что необходимость в приглашении россиян возникла, когда белорусские журналисты «выскочили на улицы и начали митинговать». Белорусский президент отмечает, что на забастовку вышли журналисты, которых он «на руках носил».
«Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай», — добавил Лукашенко. Кроме того, он отметил, что пригласил специалистов с «самого продвинутого телевидения», чтобы белорусские журналисты «видели, как они работают».
Белорусский президент добавил, что российские журналисты не получают зарплату из белорусского бюджета, а платят им его «друзья из России».
Лукашенко заметил, что аналогичным способом могут быть заняты всем рабочие места Белоруссии, освободившиеся из-за забастовки.
«Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысячи человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных», — резюмировал Лукашенко.
Белорусские журналисты начали увольняться в знак солидарности с митингующими против итогов выборов президента Белоруссии. Белорусская оппозиция объявила 11 августа общенациональную забастовку.
Ранее о решении уйти с Белтелерадиокомпании объявил ведущий Максим Островский. До этого уволился корреспондент государственного агентства Белта Павел Горбач. Телеканал «Беларусь-1» покинул Андрей Макаенок. Среди прочих объявил о решении уйти с государственного ТВ известный в Белоруссии телеведущий Владимир Бурко.
Рaнее журналистов Daily Storm Aнтонa Стaрковa и Дмитрия Лaсенко, Мaксима Солопова из «Медузы» и военного корреспондента Семена Пегова задержали и избили в Белоруссии. В настоящее время российские журналисты освобождены и переданы РФ.
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