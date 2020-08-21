Лукашенко пригласил россиян на места бастующих в стране журналистов

Белорусский президент добавил, что российские журналисты не получают зарплату из белорусского бюджета, а платят им его «друзья из России».

Лукашенко заметил, что аналогичным способом могут быть заняты всем рабочие места Белоруссии, освободившиеся из-за забастовки.

«Что вы бастуете? Хорошо, бастуете - ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тысячи человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут - во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море - безработных», — резюмировал Лукашенко.

Белорусские журналисты начали увольняться в знак солидарности с митингующими против итогов выборов президента Белоруссии. Белорусская оппозиция объявила 11 августа общенациональную забастовку.

Ранее о решении уйти с Белтелерадиокомпании объявил ведущий Максим Островский. До этого уволился корреспондент государственного агентства Белта Павел Горбач. Телеканал «Беларусь-1» покинул Андрей Макаенок. Среди прочих объявил о решении уйти с государственного ТВ известный в Белоруссии телеведущий Владимир Бурко.

Рaнее журналистов Daily Storm Aнтонa Стaрковa и Дмитрия Лaсенко, Мaксима Солопова из «Медузы» и военного корреспондента Семена Пегова задержали и избили в Белоруссии. В настоящее время российские журналисты освобождены и переданы РФ.

