Лукашенко приедет в пятницу в Россию для встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 17 февраля, посетит Россию, где встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Лукашенко выдвинул условие для нормальных отношений с Западом

Накануне Лукашенко сообщил журналистам, что планирует обсудить вопросы обороны, безопасности, импортозамещения, а также развития интеграции в рамках Союзного государства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Лукашенко пройдет в Ново-Огарево. По его словам, политики запланировали «обстоятельную беседу».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Владимир ПутинАлександр Лукашенко
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