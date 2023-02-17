Лукашенко приедет в пятницу в Россию для встречи с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 17 февраля, посетит Россию, где встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Накануне Лукашенко сообщил журналистам, что планирует обсудить вопросы обороны, безопасности, импортозамещения, а также развития интеграции в рамках Союзного государства.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Лукашенко пройдет в Ново-Огарево. По его словам, политики запланировали «обстоятельную беседу».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+15 359 / сут.
Умерли
396 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 245 / сут.
- Игрок «Шинника» рассказал об угрозах после драки с украинцами в отеле в Турции
- СМИ: Сбитый в США объект мог быть шаром любительского кружка
- Марочко: Потери Украины на кременском участке сопоставимы с Артемовском
- Цены на газ в Европе упали ниже $550 за тысячу кубометров впервые с августа 2021 года
- Владельцев электромобилей с марта бесплатно пустят по платным трассам
- МЧС: Пропавший на Сахалине вертолет аварийно сел у горы Красная
- Австрийский политик: Запад должен сделать первый шаг к миру с Россией
- США предупредили о колоссальных последствиях из-за ситуации с «Северными потоками»
- Лукашенко приедет в пятницу в Россию для встречи с Путиным
- Белгородский губернатор подтвердил, что взрывы над городом связаны с работой ПВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru