Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом

Ресурс опубликовал фото главы республики у трапа самолета, приземлившегося в российской столице.

По данным пресс-службы Лукашенко, в пятницу глава Белоруссии проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщал сам Лукашенко, он планирует обсудить с коллегой вопросы обороны, импортозамещения, развития интеграции в рамках Союзного государства.

Накануне в Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Лукашенко. Переговоры пройдут в резиденции в Ново-Огарево.

