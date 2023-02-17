Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Ресурс опубликовал фото главы республики у трапа самолета, приземлившегося в российской столице.
По данным пресс-службы Лукашенко, в пятницу глава Белоруссии проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщал сам Лукашенко, он планирует обсудить с коллегой вопросы обороны, импортозамещения, развития интеграции в рамках Союзного государства.
Накануне в Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Лукашенко. Переговоры пройдут в резиденции в Ново-Огарево.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru