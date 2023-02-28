Лукашенко прибыл с визитом в КНР

Самолёт президента Белоруссии Александра Лукашенко совершил посадку в аэропорту Пекина, сообщает агентство Sputnik.

Лукашенко заявил, что мир должен услышать позицию Китая по Украине

В сообщении говорится, что белорусский лидер прибыл в Китай с государственным визитом, в воздушной гавани китайской столицы его встретили первый замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй и посол Китая в Белоруссии Се Сяоюн.

По информации Telegram-канала «Пул Первого», на время визита Лукашенко был предоставлен китайский автомобиль бренда Hongqi, который специализируется на представительских моделях.

Отмечается, что в ходе визита белорусского лидера в КНР запланированы встречи с высшими должностными лицами Китая, а также с руководством ведущих китайских корпораций.

Ранее Лукашенко заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин пригласил его посетить Китай, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВизитКитайБелоруссияАлександр Лукашенко
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