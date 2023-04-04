Лукашенко прибудет 5 апреля в Москву с рабочим визитом

Лидеры двух стран 5 апреля намерены обсудить широкий круг двусторонних тем. Среди них значатся экономические вопросы. В повестке также международная обстановка, украинский кризис, меры по обеспечению безопасности.

Как отмечает НСН, сегодня президент Белоруссии в своей резиденции в Минске принял директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Лукашенко, в частности, поблагодарил гостя за предоставление Москвой разведданных.

