Лукашенко прибудет 5 апреля в Москву с рабочим визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завтра отправится в российскую столицу с двухдневным рабочим визитом. Об этом проинформировало агентство БелТА.

Белорусский лидер в Москве 6 апреля примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Он также традиционно проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным, передаёт RT.

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Лидеры двух стран 5 апреля намерены обсудить широкий круг двусторонних тем. Среди них значатся экономические вопросы. В повестке также международная обстановка, украинский кризис, меры по обеспечению безопасности.

Как отмечает НСН, сегодня президент Белоруссии в своей резиденции в Минске принял директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Лукашенко, в частности, поблагодарил гостя за предоставление Москвой разведданных.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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