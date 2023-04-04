Лукашенко поблагодарил Нарышкина за обмен разведданными
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина за обмен разведданными. Об этом сообщает БЕЛТА.
Глава республики проводит встречу с руководителем спецслужбы РФ в Минске, в ней также принимает участие глава белорусского КГБ Иван Тертель.
Лукашенко подчеркнул, что обмен информацией стал более интенсивным, а качество разведданных улучшилось.
Кроме того, президент Белоруссии отметил помощь СВР в оснащении разведывательной службы республики и добавил, что Минск абсолютно открыт для сотрудничества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru