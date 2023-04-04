Лукашенко поблагодарил Нарышкина за обмен разведданными

Глава республики проводит встречу с руководителем спецслужбы РФ в Минске, в ней также принимает участие глава белорусского КГБ Иван Тертель.

Лукашенко подчеркнул, что обмен информацией стал более интенсивным, а качество разведданных улучшилось.

Кроме того, президент Белоруссии отметил помощь СВР в оснащении разведывательной службы республики и добавил, что Минск абсолютно открыт для сотрудничества.

