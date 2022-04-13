«Лукашенко прав»: Вассерман математически рассчитал сроки объединения с Белоруссией

Согласно математическим расчетам, техническая возможность для объединения у России и Белоруссии появится не раньше, чем через пять лет, заявил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность для страны войти в состав России. Он заявил об этом журналистам во Владивостоке. Он также заявил, что РФ и Белоруссия в условиях усиления санкций начали тесно сотрудничать.