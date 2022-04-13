«Лукашенко прав»: Вассерман математически рассчитал сроки объединения с Белоруссией
В настоящий момент Лукашенко прав, объединение Белоруссии и России пока что невозможно технически, сказал в эфире НСН депутат Анатолий Вассерман.
Согласно математическим расчетам, техническая возможность для объединения у России и Белоруссии появится не раньше, чем через пять лет, заявил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность для страны войти в состав России. Он заявил об этом журналистам во Владивостоке. Он также заявил, что РФ и Белоруссия в условиях усиления санкций начали тесно сотрудничать.
«Дело во взаимосвязях между типами хозяйства. Хозяйство Белоруссии значительно менее разнообразно, там меньше направлений, требующих внимания государства. Число взаимосвязей растет пропорционально квадрату числа самих направлений деятельности. Если число направлений растет вдесятеро, то и число взаимосвязи между ними растет в сотни раз. Тут нужно считать каждый болтик для крепления... К чему я всю эту математику говорю? Хозяйство Белоруссии устроено значительно проще, чем хозяйство Российской Федерации. Если мы попытаемся полностью объединить РФ и Белоруссию, то качество управления в Белоруссии резко упадет, потому что сочетать разные методы управления в одном государстве невозможно. А это значит, что и в объединенном государстве в целом упадет качество управления», - рассказал депутат.
По мнению Вассермана, до конца действующих сроков Путина и Лукашенко полная интеграция вряд ли будет возможна.
«И с учетом всех этих факторов до появления новых технических возможностей управления, до появления новых вычислительных мощностей, которые появятся лет через 8-10, действительно нет смысла в полном воссоединении РФ и Белоруссии. Есть смысл в том уровне интеграции, который есть сейчас. Конкретно по Белоруссии смысла этого делать нет, Александр Григорьевич [Лукашенко] прав. Если исходить из нынешней скорости развития мирового компьютерного парка – а именно в это всё упирается – то предпосылки для полного объединения РФ и Белоруссии появятся не раньше, чем через лет 5-8. До конца нынешнего срока полномочий наших президентов нынешний формат взаимодействия оптимальный», - заключил он.
Ранее Лукашенко также заявил о намерении «серьезно работать» с Приморским краем и «прирастать Приморьем». Такое заявление он сделал в ходе встречи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
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