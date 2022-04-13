«Мы с Путиным не настолько глупы»: Лукашенко ответил на слухи о включении Белоруссии в состав России

«[Говорят, что] вот Белоруссию включат в состав России. Я говорю, что мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», — цитирует белорусского лидера ТАСС.

Лукашенко пообещал, что РФ и Белоруссия отстроят «такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться», в том числе тому, как противостоять санкциям.

Лукашенко в среду находится с визитом во Владивостоке, пишет RT. Белорусский лидер намерен обсудить с главой Приморского края Олегом Кожемяко сотрудничество между регионом и республикой.

