«Мы с Путиным не настолько глупы»: Лукашенко ответил на слухи о включении Белоруссии в состав России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможность включения Белоруссии в состав России.
«[Говорят, что] вот Белоруссию включат в состав России. Я говорю, что мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», — цитирует белорусского лидера ТАСС.
Лукашенко пообещал, что РФ и Белоруссия отстроят «такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться», в том числе тому, как противостоять санкциям.
Лукашенко в среду находится с визитом во Владивостоке, пишет RT. Белорусский лидер намерен обсудить с главой Приморского края Олегом Кожемяко сотрудничество между регионом и республикой.
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