Лукашенко потребовал от бизнесменов преданности государству

«У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься - они многие подло себя ведут», - заявил Лукашенко во время посещения предприятия «Савушкин-Орша».

Накануне Александр Лукашенко заявил о готовности к переговорам с оппозицией по возможному изменению Конституции страны. По его словам, он готов вести диалог с трудовым и студенческим коллективам, передает Ura.ru.

