Лукашенко потребовал от бизнесменов преданности государству

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что частные предприятия страны должны показать свою «преданность государству», если хотят получать от него поддержку.

Лидер государства также выразил недовольство позицией бизнеса в нынешней политической ситуации, передает «Интерфакс».

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«У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься - они многие подло себя ведут», - заявил Лукашенко во время посещения предприятия «Савушкин-Орша».

Накануне Александр Лукашенко заявил о готовности к переговорам с оппозицией по возможному изменению Конституции страны. По его словам, он готов вести диалог с трудовым и студенческим коллективам, передает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесАлександр Лукашенко
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