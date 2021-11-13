Лукашенко потребовал доказать участие власти в организации миграционного кризиса

«...И, допустим, требовать от меня, чтобы я... за собственный счет оплачивал этот процесс и останавливал его? Именно останавливал, а не финансировал, как американцы заявили, что я финансирую этих беглецов. Слушайте, у меня что, денег море?! Мне что, некуда деньги девать?! И вообще: факты на стол! Если я финансирую, положите факты на стол! Но это же американцы: а чего, они же великие - языком ляпнули и забыли, что сказали», - отметил Лукашенко.

Он также опроверг сведения о том, что самолеты «Белавиа» якобы доставляли мигрантов в Белоруссию.

«Положите на стол факты, где хоть один человек из государственной власти профинансировал или даже бизнесмен», - призвал президент Белоруссии.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что доставка мигрантов в Белоруссию из Ирака, Сирии и Йемена для создания миграционного кризиса на границе с ЕС – сознательный шаг минского руководства.

«Лукашенко может новую схему придумать, потому что некоторые самолеты совершают чартерные рейсы (с мигрантами – прим. НСН). Ведь в последние дни было очень много рейсов, трафик увеличился в разы. Доходило до того, что самолеты тысячи мигрантов перевозили. Летом отдельные рейсы были двухпалубные. Их вместимость – до 450 человек. Беларусь не является туристической меккой, особенно для таких стран. Очевидно, что это было сознательное, рукотворное действо, совершенное белорусским руководством. Кроме официальных рейсов были чартеры «Белавиа». Эти факты – не иголка в стоге сена. Все рейсы видны, видно, кто, куда летает, какие визы дает, какую роль играет Комитет госбезопасности Белоруссии, какую роль играет белорусский МИД, белорусское посольство», - сказал политолог.

