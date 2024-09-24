«Госсекретарю (Совета безопасности – ред. НСН) задача поставлена железно, чтобы все было проверено не для показухи, начиная от народного ополчения до Вооруженных сил», - сказал он.

По словам Лукашенко, в силовом блоке государства все знают свои задачи и выполняют их. Президент подчеркнул, что армию надо встряхнуть и привести ее в идеальное состояние, «пока у нас есть единство в обществе и дисциплина».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные спецслужбы не заинтересованы в затишье на фронте – им надо, чтобы российской-украинский конфликт продолжался. Он подчеркнул, что Киев к противостоянию толкают в Вашингтоне, передает «Радиоточка НСН».

