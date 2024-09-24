Лукашенко: Белоруссии надо готовиться к войне
24 сентября 202412:59
Белоруссии надо готовиться к войне, считает президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.
Политик напомнил о формуле «хочешь мира — готовься к войне», при этом он подчеркнул, что Минск «не собирается» и «не хочет» воевать.
«Все это уже сказано. Это слушают, но делают свое дело — наши противники... те, кто готовится против нас воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай Бог, чтобы этой войны не было», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее белорусский президент заявил, что атака на республику станет началом третьей мировой войны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru