Лукашенко: Белоруссии надо готовиться к войне

Политик напомнил о формуле «хочешь мира — готовься к войне», при этом он подчеркнул, что Минск «не собирается» и «не хочет» воевать.

«Все это уже сказано. Это слушают, но делают свое дело — наши противники... те, кто готовится против нас воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай Бог, чтобы этой войны не было», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил, что атака на республику станет началом третьей мировой войны.

