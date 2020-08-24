Лукашенко пообещал увольнять оппозиционно настроенных учителей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следует увольнять школ учителей, поддерживающих протесты.
Он напомнил, что в Белоруссии государственные образования и идеология.
Белорусский лидер заявил, что лишь только те, кто будет следовать принципам госидеологии, должны преподавать и работать. «Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», - цитирует государственное агентство Белта слова главы государства.
При этом Лукашенко потребовал избавить учителей от нападок.
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