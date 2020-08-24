Лукашенко пообещал увольнять оппозиционно настроенных учителей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следует увольнять школ учителей, поддерживающих протесты.

Он напомнил, что в Белоруссии государственные образования и идеология.

Эксперт рассказал, сколько Лукашенко продержится при забастовках

Белорусский лидер заявил, что лишь только те, кто будет следовать принципам госидеологии, должны преподавать и работать. «Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», - цитирует государственное агентство Белта слова главы государства.

При этом Лукашенко потребовал избавить учителей от нападок.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыАлександр Лукашенко
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