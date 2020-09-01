Лукашенко пообещал сохранить общее Отечество с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что сохранит общее Отечество с Россией.

Белорусский лидер заявил, что сохранит тесное сотрудничество с Москвой, как это было и ранее. Он напомнил, что в последнее время отношения Минска и Москвы стали прохладнее, а в России, по его мнению, стали считать белорусов «не братьями, а партнерами».

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«Зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России Владимиром Путиным - прим. НСН) уже сделали эти выводы», - приводит слова Лукашенко государственное агентство Белта.

Он также подчеркнул, что сохранит с Россией общее Отечество - от Бреста до Владивостока.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр Лукашенко
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