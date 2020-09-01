Лукашенко пообещал сохранить общее Отечество с Россией

«Зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России Владимиром Путиным - прим. НСН) уже сделали эти выводы», - приводит слова Лукашенко государственное агентство Белта.

Он также подчеркнул, что сохранит с Россией общее Отечество - от Бреста до Владивостока.

