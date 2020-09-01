Лавров похвалил конституционную реформу Лукашенко
Глава МИД РФ Сергей Лавров позитивно оценил предложенную президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционную реформу.
По мнению российского министра, реформа откроет путь диалога в стране. Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО отметил, что это необходимая форма, которая позволит обсудить все вопросы, волнующие гражданское общество в Белоруссии.
Ранее Лукашенко признал, что в стране «несколько авторитарная система устройства общественной жизни» и предложил ее реформировать.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН высказал мнение, что предложение Лукашенко реформировать конституцию, в том числе и судебную систему, говорит о подготовке к уходу от власти.
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