Лавров похвалил конституционную реформу Лукашенко

Глава МИД РФ Сергей Лавров позитивно оценил предложенную президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционную реформу.

По мнению российского министра, реформа откроет путь диалога в стране. Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО отметил, что это необходимая форма, которая позволит обсудить все вопросы, волнующие гражданское общество в Белоруссии.

«Лукашенко пообещал Путину реформы и референдум». В Белоруссии читают между строк

Ранее Лукашенко признал, что в стране «несколько авторитарная система устройства общественной жизни» и предложил ее реформировать.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН высказал мнение, что предложение Лукашенко реформировать конституцию, в том числе и судебную систему, говорит о подготовке к уходу от власти.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоМИД РФСергей Лавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры