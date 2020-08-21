Лукашенко обвинил в организации беспорядков в Белоруссии США и Европу

Александр Лукашенко обвинил США и страны Европы в организации беспорядков в Белоруссии. Об этом сообщает агентство БелТА. Президент подчеркнул, что «планируют и направляют это всё США, а европейцы подыгрывают»

«Сказано так – сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается», - отметил президент Белоруссии.

Он добавил, что страны Запада пытаются использовать Белоруссию против России, подчеркивает RT.