Лукашенко обвинил в организации беспорядков в Белоруссии США и Европу

Александр Лукашенко обвинил США и страны Европы в организации беспорядков в Белоруссии. Об этом сообщает агентство БелТА. Президент подчеркнул, что «планируют и направляют это всё США, а европейцы подыгрывают»

«Сказано так – сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается», - отметил президент Белоруссии.

Он добавил, что страны Запада пытаются использовать Белоруссию против России, подчеркивает RT.

Глава ВЦИОМ рассказал, сколько россиян интересуется протестами в Белоруссии

Между тем, накануне член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова призвала военных и силовые структуры перейти на сторону народа. Её обращение было опубликовано на канале незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико в YouTube. Колесникова отметила, что тем, кто откажется выполнять преступный приказ, «гарантируется безопасность и неприкосновенность».

Кроме того, 20 августа Координационный совет обратился к Генпрокуратуре, МВД, КГБ и Следственному комитету Белоруссии с требованием провести срочные встречи. В свою очередь, в Генпрокуратуре республики до этого сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с призывами совета к захвату власти, подчеркивает телеканал 360.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ЕвропаСШААлександр ЛукашенкоПротестыБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме