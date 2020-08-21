Лукашенко обвинил в организации беспорядков в Белоруссии США и Европу
Александр Лукашенко обвинил США и страны Европы в организации беспорядков в Белоруссии. Об этом сообщает агентство БелТА. Президент подчеркнул, что «планируют и направляют это всё США, а европейцы подыгрывают»
«Сказано так – сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается», - отметил президент Белоруссии.
Он добавил, что страны Запада пытаются использовать Белоруссию против России, подчеркивает RT.
Между тем, накануне член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова призвала военных и силовые структуры перейти на сторону народа. Её обращение было опубликовано на канале незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико в YouTube. Колесникова отметила, что тем, кто откажется выполнять преступный приказ, «гарантируется безопасность и неприкосновенность».
Кроме того, 20 августа Координационный совет обратился к Генпрокуратуре, МВД, КГБ и Следственному комитету Белоруссии с требованием провести срочные встречи. В свою очередь, в Генпрокуратуре республики до этого сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с призывами совета к захвату власти, подчеркивает телеканал 360.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
947 тыс.+4 870 / сут.
Умерли
16 189+90 / сут.
Выздоровели
761 тыс.+5 817 / сут.
- Власти Киргизии разрешили въезд россиянам
- Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Белоруссии
- Глава Башкирии допустил запрет разработки шихана Куштау
- Жена Навального обратилась к Путину
- Лавров провёл переговоры с белорусским коллегой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru