Лукашенко пообещал «разобраться» с митингующими у заводов

Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников предприятий, которые не присоединились к забастовкам, и попросил их «не прятать глаза в асфальт». Как отмечает Sputnik Беларусь, об этом он заявил во время заседания Совета безопасности – оно прошло по видеосвязи с участием руководителей регионов республики.

Президент Белоруссии добавил, что рабочие – «хозяева на заводе», подчеркивает RT.

«А с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», - подчеркнул Лукашенко.

Ранее сообщалось, что сотрудники нескольких предприятий Белоруссии вышли на акции протеста. Так, работники МТЗ объявили о начале забастовки с восьми утра 17 августа. При этом премьер-министр республики Роман Головченко отмечал, что предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены, отмечает телеканал 360.