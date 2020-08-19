Лукашенко пообещал «разобраться» с митингующими у заводов
Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников предприятий, которые не присоединились к забастовкам, и попросил их «не прятать глаза в асфальт». Как отмечает Sputnik Беларусь, об этом он заявил во время заседания Совета безопасности – оно прошло по видеосвязи с участием руководителей регионов республики.
Президент Белоруссии добавил, что рабочие – «хозяева на заводе», подчеркивает RT.
«А с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», - подчеркнул Лукашенко.
Ранее сообщалось, что сотрудники нескольких предприятий Белоруссии вышли на акции протеста. Так, работники МТЗ объявили о начале забастовки с восьми утра 17 августа. При этом премьер-министр республики Роман Головченко отмечал, что предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, конвейеры нигде не остановлены, отмечает телеканал 360.
Между тем, в среду стало известно, что сотрудники белорусского ОМОНа не пропустили группу поддержки бастующих рабочих Минского тракторного завода (МТЗ). Как пишет «Лента.ру», у завода собрались сотрудники IT-компаний с плакатами в руках. Позже туда подогнали автозак. Силовики разогнали «группу поддержки» и задержали двух человек, сообщает RT со ссылкой на МВД Белоруссии.
В ведомстве заявили, что участники несакционированной акции мешали рабочим идти на завод.
Напомним, выборы президента в Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста - на улицы вышли несогласные с результатами выборов. По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко заручился поддержкой более 80% избирателей. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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