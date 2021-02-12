Лукашенко пообещал, что создавать новую Конституцию Белоруссии будут аккуратно

Александр Лукашенко заявил, что сейчас в Белоруссии не время «ломать и крошить», поэтому создавать новую Конституцию республики будут аккуратно и осторожно, пишет ТАСС. Белорусский президент подчеркнул, что сейчас не время для «сомнительных экспериментов». Он его совам, в вопросах преобразований надо идти, как по льду, иначе можно «провалиться и не выкарабкаться».

Напомним, ранее делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) приняли резолюцию, из которой следует, что предложения по изменению основного закона Белоруссии Конституционная комиссия разработает до конца этого года, пишет Свободная пресса.