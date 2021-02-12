Лукашенко пообещал, что создавать новую Конституцию Белоруссии будут аккуратно
Александр Лукашенко заявил, что сейчас в Белоруссии не время «ломать и крошить», поэтому создавать новую Конституцию республики будут аккуратно и осторожно, пишет ТАСС. Белорусский президент подчеркнул, что сейчас не время для «сомнительных экспериментов». Он его совам, в вопросах преобразований надо идти, как по льду, иначе можно «провалиться и не выкарабкаться».
Напомним, ранее делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) приняли резолюцию, из которой следует, что предложения по изменению основного закона Белоруссии Конституционная комиссия разработает до конца этого года, пишет Свободная пресса.
А ранее Александр Лукашенко заявил, что готов покинуть свой пост, если в стране будет «мир и порядок», передаёт Ura.ru. В ходе выступления на Всебелорусском народном собрании он подчеркнул, что готов будет уйти из власти, когда в республике не будет протестных действий, никто не будет «переворачивать страну», а своё мнение будут «высказывать в рамках закона».
Лукашенко пообещал, что как только будут готовы все необходимые документы, в Белоруссии пройдут «честные и открытые президентские выборы». При этом он добавил, что Всебелорусское народное собрание должно быть «стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия».
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