Лукашенко пообещал, что создавать новую Конституцию Белоруссии будут аккуратно

Александр Лукашенко заявил, что сейчас в Белоруссии не время «ломать и крошить», поэтому создавать новую Конституцию республики будут аккуратно и осторожно, пишет ТАСС. Белорусский президент подчеркнул, что сейчас не время для «сомнительных экспериментов». Он его совам, в вопросах преобразований надо идти, как по льду, иначе можно «провалиться и не выкарабкаться».

Напомним, ранее делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС) приняли резолюцию, из которой следует, что предложения по изменению основного закона Белоруссии Конституционная комиссия разработает до конца этого года, пишет Свободная пресса.

Лукашенко объяснил необходимость изменения Конституции Белоруссии

А ранее Александр Лукашенко заявил, что готов покинуть свой пост, если в стране будет «мир и порядок», передаёт Ura.ru. В ходе выступления на Всебелорусском народном собрании он подчеркнул, что готов будет уйти из власти, когда в республике не будет протестных действий, никто не будет «переворачивать страну», а своё мнение будут «высказывать в рамках закона».

Лукашенко пообещал, что как только будут готовы все необходимые документы, в Белоруссии пройдут «честные и открытые президентские выборы». При этом он добавил, что Всебелорусское народное собрание должно быть «стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия».

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоКонституцияБелоруссия
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