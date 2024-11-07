Лукашенко помиловал свыше 30 осужденных за экстремистские преступления

Сообщается, что осужденные были освобождены от основного наказания без снятия судимости. МВД будет обеспечивать контроль за их дальнейшим поведением, подчеркивает канал.

Ранее, в середине сентября, Александр Лукашенко помиловал 37 человек, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности. Указ о помиловании был подписан в преддверии Дня народного единства, передает «Радиоточка НСН».

