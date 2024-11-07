Лукашенко помиловал свыше 30 осужденных за экстремистские преступления
Белорусский лидер Александр Лукашенко помиловал 31 человека, которые ранее были приговорены к наказанию за преступления экстремистской направленности.
По данным близкого к пресс-службе президента Telegram-канала «Пул первого», помилованы 29 мужчин и две женщины. Отмечается, что 17 имеют хронические заболевания, трое являются инвалидами, дети есть у 27 осужденных, из них семь – многодетные.
Сообщается, что осужденные были освобождены от основного наказания без снятия судимости. МВД будет обеспечивать контроль за их дальнейшим поведением, подчеркивает канал.
Ранее, в середине сентября, Александр Лукашенко помиловал 37 человек, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности. Указ о помиловании был подписан в преддверии Дня народного единства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru