Лукашенко в преддверии Дня народного единства помиловал 37 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 37 человек, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

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Отмечается, что указ о помиловании был подписан в преддверии Дня народного единства.

В сообщении говорится, что в числе помилованных шесть женщин, а также лица с хроническими заболеваниями, инвалиды и пенсионеры.

«Все они раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни», - заключили в пресс-службе.

Ранее Лукашенко принял решение о помиловании 30 осужденных за правонарушения в период протестов после выборов 2020 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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