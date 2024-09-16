Лукашенко в преддверии Дня народного единства помиловал 37 человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 37 человек, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Отмечается, что указ о помиловании был подписан в преддверии Дня народного единства.
В сообщении говорится, что в числе помилованных шесть женщин, а также лица с хроническими заболеваниями, инвалиды и пенсионеры.
«Все они раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни», - заключили в пресс-службе.
Ранее Лукашенко принял решение о помиловании 30 осужденных за правонарушения в период протестов после выборов 2020 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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