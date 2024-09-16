Лукашенко в преддверии Дня народного единства помиловал 37 человек

Отмечается, что указ о помиловании был подписан в преддверии Дня народного единства.

В сообщении говорится, что в числе помилованных шесть женщин, а также лица с хроническими заболеваниями, инвалиды и пенсионеры.

«Все они раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни», - заключили в пресс-службе.

Ранее Лукашенко принял решение о помиловании 30 осужденных за правонарушения в период протестов после выборов 2020 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

