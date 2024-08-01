Путин помиловал иноагентов Кара-Мурзу и Яшина

Также RT сообщило, что в списке помилованных осужденная по статье о фейках об армии журналистка Алсу Курмашева, бывший американский морпех Пол Уилан, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и другие лица.

По данным Кремля, соответствующее решение было принято, чтобы вернуть россиян, задержанных и находившихся в заключении за рубежом.

Ранее сообщалось, что в масштабном обмене заключёнными между Россией и западными странами фигурируют 24 человека.

