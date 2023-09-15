Лукашенко: поляки сформировали военные части, готовые вторгнуться на Украину
Польские военные подразделения, размещенное вдоль польско-украинской границы, намерены вторгнутся на территорию Украины по первому сигналу. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в Сочи на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.
«Эти воинские части, готовые зайти на Украину», - подчеркнул Лукашенко.
По его словам, на Западе спят и видят свои регулярные части на территории бывшей советской республики.
Ранее в США Польшу и Литву уличили в подготовке вторжения на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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