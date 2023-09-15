Лукашенко: поляки сформировали военные части, готовые вторгнуться на Украину

Польские военные подразделения, размещенное вдоль польско-украинской границы, намерены вторгнутся на территорию Украины по первому сигналу. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в Сочи на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Полковник Макгрегор: Польша мечтает захватить Украину и Белоруссию

«Эти воинские части, готовые зайти на Украину», - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, на Западе спят и видят свои регулярные части на территории бывшей советской республики.

Ранее в США Польшу и Литву уличили в подготовке вторжения на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: president.gov.by
ТЕГИ:ЗападУкраинаПольшаЛукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры