Лукашенко: поляки сформировали военные части, готовые вторгнуться на Украину

«Эти воинские части, готовые зайти на Украину», - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, на Западе спят и видят свои регулярные части на территории бывшей советской республики.

Ранее в США Польшу и Литву уличили в подготовке вторжения на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

