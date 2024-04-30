В Москве прошла панихида по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

У стихийного мемориала на месте трагедии в торгово-развлекательном комплексе «Крокус Сити» в Красногорском районе Подмосковья сегодня состоялась панихида по погибшим при теракте. Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», богослужение провел архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома.

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Религиозный обряд прошел на 40-й день после произошедшего 19 марта теракта. Ранее архиепископ Фома совершал заупокойные литургии на третий и девятый дни после трагедии.

С самого утра к мемориальному месту приходили люди, чтобы почтить память жертв теракта и возложить цветы.

Исполнителями теракта являются четверо выходцев из Центральной Азии - Далерджон Мирзоев, Фаридун Шамсиддин, Мухаммадсобир Файзов и Муродали Рачабализода. Они были задержаны 23 марта в Брянской области при попытке скрыться и выехать на Украину. По словам президента РФ Владимира Путина, на украинской территории для них было организовано «окно» для незаконного пересечения границы.



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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Крокус Сити ХоллПанихидаМемориал

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