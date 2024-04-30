В Москве прошла панихида по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

Религиозный обряд прошел на 40-й день после произошедшего 19 марта теракта. Ранее архиепископ Фома совершал заупокойные литургии на третий и девятый дни после трагедии.



С самого утра к мемориальному месту приходили люди, чтобы почтить память жертв теракта и возложить цветы.



Исполнителями теракта являются четверо выходцев из Центральной Азии - Далерджон Мирзоев, Фаридун Шамсиддин, Мухаммадсобир Файзов и Муродали Рачабализода. Они были задержаны 23 марта в Брянской области при попытке скрыться и выехать на Украину. По словам президента РФ Владимира Путина, на украинской территории для них было организовано «окно» для незаконного пересечения границы.





