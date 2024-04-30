Аксенов призвал крымчан к осторожности из-за рассыпавшихся суббоеприпасов

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей к осторожности. По его словам, после того, как российские силы ПВО сбили ракеты ATACMS, направленные Вооруженными силами Украины (ВСУ), по территории» рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы».

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«При обнаружении данного боеприпаса – не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД»? - предупредил Аксенов.

Ранее украинские войска попытались атаковать Крым несколькими баллистическими ракетами ATACMS. Об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/Aksenov82
ТЕГИ:ВСУАтакаКрымСергей Аксенов

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