Аксенов призвал крымчан к осторожности из-за рассыпавшихся суббоеприпасов
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей к осторожности. По его словам, после того, как российские силы ПВО сбили ракеты ATACMS, направленные Вооруженными силами Украины (ВСУ), по территории» рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы».
«При обнаружении данного боеприпаса – не поднимать, не приближаться, вызвать сотрудников МЧС и МВД»? - предупредил Аксенов.
Ранее украинские войска попытались атаковать Крым несколькими баллистическими ракетами ATACMS. Об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве прошла панихида по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»
- Оскорбивший президента Узбекистана за участие в параде Победы пользователь осужден на пять лет
- Аксенов призвал крымчан к осторожности из-за рассыпавшихся суббоеприпасов
- Лавров с таджикским коллегой обсудили меры безопасности в России
- В США суд отклонил апелляцию Илона Маска по делу о публикации сообщений о Tesla
- Белоруссия, Бразилия и Парагвай стали основными поставщиками мяса в Россию
- Космический экипаж «Шэньчжоу-17» вернулся на Землю
- Уровень воды в Ишиме у села Викулово достиг опасной отметки
- В Белгородской области сбит украинский беспилотник
- В Белгородской области ВСУ обстреляли село Муром
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru