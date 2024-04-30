Оскорбивший президента Узбекистана за участие в параде Победы пользователь осужден на пять лет
В Узбекистане мужчина был осужден на пять лет лишения свободы за оскорбление президента страны Шавката Мирзиёева в связи с его участием в параде Победы в Москве. По информации РИА Новости, которое ссылается на данные Наманганского горсуда, житель Узбекистана разместил в социальных сетях скриншот новости об участии президента в параде и оставил оскорбительный комментарий.
«Суд признал подсудимого виновным по ч. 3 статьи «Посягательства на президента Республики Узбекистан, публичное оскорбление»», — сообщил представитель суда.
Пользователя приговорили к пяти годам тюремного заключения.
Ранее на Красной площади в Москве 23 апреля состоялась репетиция парада в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
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