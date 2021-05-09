Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае своей гибели Совбезу Белоруссии
В случае гибели президента Белоруссии в результате «покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий» власть переходит Совету безопасности страны под председательством премьер-министра. Такой порядок белорусский лидер Александр Лукашенко определил в декрете о защите суверенитета и конституционного строя, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
После передачи президентских полномочий Совбезу Республики будет введено чрезвычайное или военное положение. Совбез определит необходимые меры по их обеспечению, сообщает RT.
«Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении. Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны», – цитирует сообщение Газета.ru.
17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы злоумышленников, которые планировали покушение на него и его детей, отметив в подготовке работу спецслужб США и то, что задача на его устранение была одобрена высшим политическим руководством этой страны.
Директор ФСБ России Александр Бортников подтвердил, что в Белоруссии была предпринята попытка военного государственного переворота. Об этом свидетельствуют объективные материалы, а КГБ республики выясняет причастность США к операции, заявил Бортников.
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