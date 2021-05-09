Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае своей гибели Совбезу Белоруссии

В случае гибели президента Белоруссии в результате «покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий» власть переходит Совету безопасности страны под председательством премьер-министра. Такой порядок белорусский лидер Александр Лукашенко определил в декрете о защите суверенитета и конституционного строя, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

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После передачи президентских полномочий Совбезу Республики будет введено чрезвычайное или военное положение. Совбез определит необходимые меры по их обеспечению, сообщает RT.

«Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении. Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны», – цитирует сообщение Газета.ru.

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы злоумышленников, которые планировали покушение на него и его детей, отметив в подготовке работу спецслужб США и то, что задача на его устранение была одобрена высшим политическим руководством этой страны.

Директор ФСБ России Александр Бортников подтвердил, что в Белоруссии была предпринята попытка военного государственного переворота. Об этом свидетельствуют объективные материалы, а КГБ республики выясняет причастность США к операции, заявил Бортников.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:БелоруссияГибельЛукашенкоАлександр Лукашенко
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