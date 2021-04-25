Бортников подтвердил данные о подготовке военного переворота в Белоруссии
Директор ФСБ России Александр Бортников подтвердил, что в Белоруссии была предпринята попытка военного государственного переворота. Об этом свидетельствуют объективные материалы, а КГБ республики выясняет причастность США к операции, заявил Бортников в интервью Павлу Зарубину в эфире программы телеканала «Россия 1» «Москва. Кремль. Путин».
«Об этом (подготовке военного переворота в Белоруссии - прим. НСН) свидетельствуют те объективные и достоверные материалы, которые мы получили в результате задержания лиц - вы знаете, о ком я говорю - в Москве. На данный момент идет активная работа следственных подразделений Белоруссии. Поэтому конечные выводы нужно будет делать по результатам окончательным расследований», - отметил директор ФСБ.
Также Бортников прокомментировал возможное участие США в попытке переворота в Минске.
«Этот вопрос исследуется в рамках уголовного дела, которое на сегодняшний момент осуществляет Комитет государственной безопасности и следственные органы Белоруссии», - пояснил глава ведомства.
17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы злоумышленников, которые планировали покушение на него и его детей, отметив в подготовке работу спецслужб США и то, что задача на его устранение была одобрена высшим политическим руководством этой страны.
Сотрудники ФСБ в Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и имеющего двойное гражданство США и Белоруссии адвоката Юрия Зенковича. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным ФСБ, Зенкович и Федута провели в Москве встречу с представителями ВС Белоруссии и убеждали их участвовать в госперевороте вместе с белорусскими и украинскими националистами.
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