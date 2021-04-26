Задержанные по делу о покушении на Лукашенко признали вину

Пoказания дaли лидeр оппoзиционной пaртии БНФ Григoрий Костусев, юрист Юрий Зeнкович и пoлитолог Алeксандр Федута.

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы злоумышленников, которые планировали покушение на него и его детей, отметив в подготовке работу спецслужб США и то, что задача на его устранение была одобрена высшим политическим руководством этой страны.

Директор ФСБ России Александр Бортников подтвердил, что в Белоруссии была предпринята попытка военного государственного переворота. Об этом свидетельствуют объективные материалы, а КГБ республики выясняет причастность США к операции, заявил Бортников.

