Лукашенко подарил хрен с салом Орешкину и Козаку

С российской стороны помимо президента во встрече приняли участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, а также первый замминистра экономического развития Михаил Бабич.

Александр Лукашенко прибыл на встречу не с пустыми руками. В частности, Дмитрию Пескову он привез колбасу, конфеты и сало. Максиму Орешкину и Дмитрию Козаку были вручены коробка с салом и хреном. Подарок не достался только первому замминистра экономического развития.

Ранее НСН рассказала об итогах встречи глав России и Белоруссии. По словам министра экономического развития России Максима Орешкина, президенты обсудили много спорных вопросов.

