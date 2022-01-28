Лукашенко допустил возможность войны в случае прямой агрессии против Белоруссии и России
Война возможна в случае, если будет совершена прямая агрессия против Белоруссии и России. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту.
Как отметил глава республики, война будет, если против нашей Белоруссии «будет развязана горячая война» или же если «осуществят непосредственное нападение» на союзника Минска, Россию.
«Хочу ответить коллективному Западу, у них этот вопрос очень важный - будут ли войска на территории Белоруссии? Если на нашу страну будет совершена агрессия, здесь будут сотни тысяч российских войск, которые с сотнями тысяч белорусов будут отстаивать эту священную землю», — цитирует Лукашенко ТАСС.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет войны, однако не позволит «грубо наступать» на интересы страны.
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