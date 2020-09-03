МИД ФРГ назвал «ложью» заявление Лукашенко о фальсификации «отравления» Навального
Утверждение президента Белоруссии Александра Лукашенко о якобы фальсификации «отравления» Алексея Навального – абсолютная неправда. С таким комментарием выступило министерство иностранных дел Германии, передает ТАСС.
Ранее сегодня Лукашенко на переговорах в Минске с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным рассказал о перехвате разговора Берлина с Варшавой радиоэлектронной военной разведкой. По утверждению белорусского лидера, из разговора можно сделать вывод, что версия об отравлении российского оппозиционера – фейк.
Лукашенко пообещал передать запись Федеральной Службе Безопасности России. Он также выразил уверенность, что никакого отравления не было.
Представитель правительства ФРГ подчеркнул, что к сделанным накануне заявлениям по теме Навального канцлером Ангелой Меркель, главой МИД Хайко Маасом и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр добавить нечего. Они утверждали, что данные исследований экспертов Бундесвера однозначно показывают, что российский оппозиционер был отравлен ядом группы «Новичок».
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