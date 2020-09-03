Володин назвал антироссийской акцией ситуацию с Навальным

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает «спланированной акцией против России» ситуацию с Навальным. По словам спикера, это доказывает развитие событий вокруг неё. По мнению Володина, это делается для того, чтобы ввести новые санкции в отношении России и сдержать её развитие.

Спикер Госдумы также призвал коллег из германского Бундестага (парламента) спросить с канцлера Ангелы Меркель за действия, которые втягивают Берлин в антироссийскую кампанию на фоне болезни Навального. Володин подчеркнул, что нижняя палата российского парламента готова обсудить эту тему с немецкими коллегами в межпарламентском формате.

Председатель Госдумы напомнил об обвинениях в адрес Москвы в якобы причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году. Володин считает неоспоримым, что это была провокация с целью продления санкций. Он провел аналогию с делом Навального, которое возникло на пике напряжения вокруг Белоруссии, с которой у России союзный договор.

