Володин назвал антироссийской акцией ситуацию с Навальным
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает «спланированной акцией против России» ситуацию с Навальным. По словам спикера, это доказывает развитие событий вокруг неё. По мнению Володина, это делается для того, чтобы ввести новые санкции в отношении России и сдержать её развитие.
Спикер Госдумы также призвал коллег из германского Бундестага (парламента) спросить с канцлера Ангелы Меркель за действия, которые втягивают Берлин в антироссийскую кампанию на фоне болезни Навального. Володин подчеркнул, что нижняя палата российского парламента готова обсудить эту тему с немецкими коллегами в межпарламентском формате.
Председатель Госдумы напомнил об обвинениях в адрес Москвы в якобы причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году. Володин считает неоспоримым, что это была провокация с целью продления санкций. Он провел аналогию с делом Навального, которое возникло на пике напряжения вокруг Белоруссии, с которой у России союзный договор.
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