Лукашенко рассказал, что размещение ядерного оружия было его требованием к России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение в республике российского ядерного оружия было его просьбой к Москве. Об этом глава государства рассказал во время рабочей поездки в Минскую область, передает БЕЛТА.
Ранее СМИ сообщили, что РФ якобы стремится разместить ядерное вооружение на территории соседней страны к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе для «ядерного шантажа».
«Не в России дело», — отметил Лукашенко, комментируя эту информацию.
По словам политика, размещение ядерного оружия было его «настоятельным требованием» к России, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работа по размещению ядерного вооружения в соседней республике идет по плану, подготовка соответствующих сооружений завершится 7-8 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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