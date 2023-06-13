Лукашенко рассказал, что размещение ядерного оружия было его требованием к России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение в республике российского ядерного оружия было его просьбой к Москве. Об этом глава государства рассказал во время рабочей поездки в Минскую область, передает БЕЛТА.

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Ранее СМИ сообщили, что РФ якобы стремится разместить ядерное вооружение на территории соседней страны к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе для «ядерного шантажа».

«Не в России дело», — отметил Лукашенко, комментируя эту информацию.

По словам политика, размещение ядерного оружия было его «настоятельным требованием» к России, чтобы обеспечить безопасность Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работа по размещению ядерного вооружения в соседней республике идет по плану, подготовка соответствующих сооружений завершится 7-8 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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