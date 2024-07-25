Лукашенко отправился в Россию с официальным визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Первый (Лукашенко – ред.) направился с рабочим визитом в Россию. Та самая встреча с Владимиром Путиным, которую анонсировали не так давно», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что переговоры будут проходить в различных форматах, преимущественно в закрытом режиме.

В последний раз президент Белоруссии приезжал в Россию 8-9 мая. Тогда Лукашенко принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к десятилетию со дня подписания Договора о создании ЕАЭС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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