Лукашенко отправился в Россию с официальным визитом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
«Первый (Лукашенко – ред.) направился с рабочим визитом в Россию. Та самая встреча с Владимиром Путиным, которую анонсировали не так давно», — сказано в сообщении.
Уточняется, что переговоры будут проходить в различных форматах, преимущественно в закрытом режиме.
В последний раз президент Белоруссии приезжал в Россию 8-9 мая. Тогда Лукашенко принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к десятилетию со дня подписания Договора о создании ЕАЭС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru