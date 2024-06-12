Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщили в Кремле.
Глава республики тепло поздравил коллегу и всех россиян с Днем России.
Президенты обсудили развитие двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества с учетом достигнутых по итогам переговоров в Минске 24 мая договоренностей.
«Затронуты также некоторые практические аспекты взаимодействия в рамках Союзного государства», — указали в Кремле.
В конце мая Путин и Лукашенко по телефону обсудили вопросы в связи с саммитом ШОС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru