Лукашенко сменил главу МВД Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего главы белорусской милиции Юрия Караева, сообщается в Telegram «Пул Первого». Новым министром внутренних дел назначен Иван Кубраков, возглавлявший ГУВД Минска.

Кубраков ранее неоднократно оправдывал действия минской полиции. В интервью он подчеркивал, что у сотрудников правоохранительных органов Белоруссии не будет оснований применять спецсредства, если активисты перестанут выходить на улицы.

Караев будет занимать должность помощника президента, он назначен инспектором по Гродненской области. Инспектором по Брестской области стал Валерий Вакульчик. Глава республики объяснил новое назначение военным опытом Караева: «Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить», – пояснил белорусский президент.

Накануне 28 октября Караев в заявил, что против протестующих может быть применено боевое оружие, «когда все методы иссякли».

Ранее экс-глава МВД Белоруссии высказался о действиях силовиков, ворвавшихся в квартиру, где прятались минские протестующие. Он сказал, что сотрудники МВД имели на это право.

