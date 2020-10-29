Экс-глава МВД Белоруссии оправдал силовиков, ворвавшихся в квартиру c активистами
Сотрудники правоохранительных органов МВД имели право входить в квартиры минчан для задержания укрывшихся там участников протестных акций. Об этом заявил глава МВД страны Юрий Караев в эфире телеканала «Беларусь 1». Сегодня стало известно, что Лукашенко освободил его от должности министра и назначил своим помощником, инспектором по Гродненской области.
Караев напомнил, что по закону «Об органах внутренних дел» сотрудник милиции имеет право входить в помещение, если у него есть достаточные основания полагать, что там скрывается преступник. Он добавил, что сотрудники милиции не могли знать, врываются ли они в квартиру к добропорядочным гражданам или сторонникам протестующих.
Речь идет об инциденте, произошедшем 25 октября. По словам Караева, сотрудники МВД преследовали людей, которые участвовали в драке с представителями силовых структур. Позже протестующие смогли укрыться в одной из квартир на Нововиленской улице.
Ранее в интернете появилось видео, в котором сотрудники правоохранительных органов Белоруссии, находясь в квартире протестующих, избивают молодого человека дубинкой. В ходе задержания они стреляли из травматического оружия. По словам владелицы квартиры, которая впустила преследуемых людей, среди убегавших от милиции был 12-летний ребенок.
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