Лукашенко отказался от приватизации в угоду «шарлатанам из-за границы»
Приватизации в угоду «шарлатанам из-за границы» в Белоруссии не будет. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что понимает, что частная собственность должна и может существовать. Однако ни в одной стране, где проводилась приватизация, она не была справедливой, передает слова Лукашенко агентство БелТА.
«Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, — это уже без меня и, уверен, без вас», — подчеркнул он.
Между тем, в 2018 году Лукашенко заявлял о возможности точечной приватизации сельскохозяйственных предприятий, напоминает RT.
К слову, в январе правительство утвердило план приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. Как отмечается на сайте кабмина, она коснется находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия РФ в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны, пишет «Газета.ру».
Планируется, что федеральный бюджет получит от приватизации крупнейших компаний в эти годы по 3,6 млрд рублей.
В свою очередь, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН высказал мнение, что эта приватизация не нужна, особенно в нынешних условиях.
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