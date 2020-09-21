Лукашенко отказался от приватизации в угоду «шарлатанам из-за границы»

Приватизации в угоду «шарлатанам из-за границы» в Белоруссии не будет. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что понимает, что частная собственность должна и может существовать. Однако ни в одной стране, где проводилась приватизация, она не была справедливой, передает слова Лукашенко агентство БелТА.

«Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать и охать, поняв, что не туда зашли, — это уже без меня и, уверен, без вас», — подчеркнул он.

Между тем, в 2018 году Лукашенко заявлял о возможности точечной приватизации сельскохозяйственных предприятий, напоминает RT.