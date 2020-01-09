Правительство утвердило план новой приватизации

Правительство РФ утвердило план приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. Об этом сообщается на сайте кабмина. Приватизация коснется находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны, пишет «Газета.ру».

Планируется, что федеральный бюджет получит от приватизации крупнейших компаний в эти годы по 3,6 млрд рублей.

Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал в эфире НСН, почему миллиардеры богатеют на фоне падения доходов россиян.



