Лукашенко опроверг наличии российских войск в Белоруссии

«Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет», - приводит слова Лукашенко государственное агентство Белта.

Ранее президент Белоруссии привел в полную боевую готовность вооруженные силы на западных границах страны. По его словам, против Белоруссии ведутся «скоординированные действия» как внутри страны, так и за ее пределами.

