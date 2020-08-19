Лукашенко опроверг наличии российских войск в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совбеза заявил, что на территории республики нет иностранных войск, включая российские.

Глава государства заявил, что в интернете постоянно публикуются фейки о наличии российских войск на территории Белоруссии. По его словам, колонну белорусской техники, которая двигалась к западной границе, перепутали с российской армией.

ФСБ в Белоруссии? Армия Лукашенко приведена в боеготовность

«Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет», - приводит слова Лукашенко государственное агентство Белта.

Ранее президент Белоруссии привел в полную боевую готовность вооруженные силы на западных границах страны. По его словам, против Белоруссии ведутся «скоординированные действия» как внутри страны, так и за ее пределами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАлександр Лукашенко
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