Лукашенко опроверг информацию о своем преемнике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит себе преемника и его сыновья не будут претендовать на пост президента. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью СМИ Лукашенко заявил, что решать вопрос с выборами главы страны будут сами белорусы. Также Лукашенко отметил, что будущая конституционная реформа не позволит ему провести на посту следующие пять лет.