Лукашенко опроверг информацию о своем преемнике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит себе преемника и его сыновья не будут претендовать на пост президента. Об этом сообщает ТАСС.

В интервью СМИ Лукашенко заявил, что решать вопрос с выборами главы страны будут сами белорусы. Также Лукашенко отметил, что будущая конституционная реформа не позволит ему провести на посту следующие пять лет.

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Лукашенко также в своем выступлении перед журналистами отказался от идеи "транзита власти" и заявил о данной "клятве" следовать воле белорусского народа.

Агентство отмечает, что у Лукашенко трое сыновей. Старший сын президента занимает пост его помощника по нацбезопасности, средний сын Дмитрий является председателем организации "Президентский спортивный клуб".

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ФОТО: president.gov.by
ТЕГИ:ПрезидентАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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