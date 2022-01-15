Лукашенко: Операция миротворцев ОДКБ в Казахстане была разработана за час

«Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов — и уже через несколько часов вылетели первые самолёты в Казахстан», — цитирует его RT.

По словам Лукашенко, «всё было сделано быстро и решительно, без колебаний».

Успешная миссия миротворцев ОДКБ в Казахстане стала демонстрацией силы России перед Западом, правда больше от этого бояться Москву там не будут, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Дмитрий Орешкин.

«Путин показал, что ОДКБ - это реальная сила. Раз, и буквально за сутки перебросили 2,5 тыс. солдат, десятки грузовых самолетов. Это был символический ввод, поскольку наши войска не вступали в боевые столкновения, но этого оказалось достаточным, потому что политическая культура Средней Азии так устроена, что, кто сильнее, тот и прав... В Казахстан вошли, как нож в сливочное масло», - сказал Орешкин.

