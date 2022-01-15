Лукашенко: Операция миротворцев ОДКБ в Казахстане была разработана за час
Операция миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане была разработана за час президентами России и Белоруссии. Об этом рассказал глава Республики Александр Лукашенко белорусскому информационному агентству БЕЛТА.
«Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов — и уже через несколько часов вылетели первые самолёты в Казахстан», — цитирует его RT.
По словам Лукашенко, «всё было сделано быстро и решительно, без колебаний».
Успешная миссия миротворцев ОДКБ в Казахстане стала демонстрацией силы России перед Западом, правда больше от этого бояться Москву там не будут, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Дмитрий Орешкин.
«Путин показал, что ОДКБ - это реальная сила. Раз, и буквально за сутки перебросили 2,5 тыс. солдат, десятки грузовых самолетов. Это был символический ввод, поскольку наши войска не вступали в боевые столкновения, но этого оказалось достаточным, потому что политическая культура Средней Азии так устроена, что, кто сильнее, тот и прав... В Казахстан вошли, как нож в сливочное масло», - сказал Орешкин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+27 179 / сут.
Умерли
321 тыс.+723 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 584 / сут.
- СМИ: Мошенники освоили новую схему обмана с «Госуслугами»
- Лукашенко: Операция миротворцев ОДКБ в Казахстане была разработана за час
- Газовые споры с Польшей. В России нашли способ ответить
- СМИ: Вашингтон лицемерит в диалоге с Москвой
- В России за сутки выявили 27 179 случаев коронавируса
- В Туве зафиксировали первые два случая «омикрона»
- В ГИБДД раскрыли причины ДТП с автобусом на юге Москвы
- До девяти человек увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
- Первые шесть самолетов с миротворцами ОДКБ вернулись в Россию из Казахстана
- Путин поздравил сотрудников и ветеранов СК с годовщиной образования ведомства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru