Песков отказался комментировать вероятность столкновения РФ и НАТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос об угрозе столкновения РФ с Североатлантическим альянсом. «Без комментариев», - заявил представитель Кремля на соответствующую просьбу журналистов.
Песков также переадресовал в министерство обороны вопрос о новом канале экстренной связи РФ и США при реализации военной операции России на территории Украины.
Ранее издание Politico сообщило, что Пентагон направил российской стороне запрос о создании особого канала связи из-за ситуации на Украине по аналогии с линией деконфликтации, которая была установленная между сторонами в 2015 году для предотвращения столкновений войск двух стран в ходе операций в Сирии.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс накануне не исключила, что из-за событий на Украине между Россией и НАТО может возникнуть конфликт. По её оценке, украинский кризис имеет долгосрочные перспективы в связи с военным потенциалом России.
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