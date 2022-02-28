Песков отказался комментировать вероятность столкновения РФ и НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос об угрозе столкновения РФ с Североатлантическим альянсом. «Без комментариев», - заявил представитель Кремля на соответствующую просьбу журналистов.

Песков также переадресовал в министерство обороны вопрос о новом канале экстренной связи РФ и США при реализации военной операции России на территории Украины.

Ранее издание Politico сообщило, что Пентагон направил российской стороне запрос о создании особого канала связи из-за ситуации на Украине по аналогии с линией деконфликтации, которая была установленная между сторонами в 2015 году для предотвращения столкновений войск двух стран в ходе операций в Сирии.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс накануне не исключила, что из-за событий на Украине между Россией и НАТО может возникнуть конфликт. По её оценке, украинский кризис имеет долгосрочные перспективы в связи с военным потенциалом России.

