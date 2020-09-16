Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Латвии

Белорусский президент Александр Лукашенко освободил от должности посла республики в Латвии Василия Марковича. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что указом Лукашенко он был лишен дипломатического ранга за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей". Маркович занимал должность посла в Латвии с 2018 года.

Двумя неделями ранее Лукашенко также освободил от должности посла Белоруссии в Испании Павла Пустового. Отмечалось, что Пустовой в своем Facebook призвал произвести пересчет голосов по итогам президентских выборов с целью мирного урегулирования ситуации в стране.

Напомним, в Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.

