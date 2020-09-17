«Не своим голосом»: Лавров заподозрил Тихановскую в политическом чревовещании
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская «говорит не своим голосом». Так оценил её высказывания министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Как подчеркнул глава МИД, Тихановская сейчас находится в Литве, и «в первых рядах вместе с нашими польскими коллегами требует смены власти в Белоруссии». В интервью телеканалу RTVI глава российской дипломатии напомнил, что в Литве Тихановскую называют «лидером» Белоруссии, а Александра Лукашенко отказываются признать легитимным главой государства.
По оценке Лаврова, заявления Тихановской по ситуации в Белоруссии порождают множество вопросов, отмечает RT. Например, на днях она призвала белорусских силовиков перейти на сторону закона. Глава МИД РФ охарактеризовал это как «прямое приглашение к измене присяге и по большому счёту измене Родине».
Сергей Лавров также предупредил, что кураторы Тихановской должны «осознавать свою ответственность». Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что экс-кандидат в президенты Белоруссии «опекается США», как и другие оппозиционные активисты.
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