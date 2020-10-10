Лукашенко обсудил в СИЗО конституционную реформу с задержанными оппозиционерами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал в СИЗО, где встретился с задержанными Виктором и Эдуардом Бабарико, а также членами Координационного совета республики. Целью встречи стало обсуждение конституционной реформы. Сообщение об этом появилась в оппозиционном Telegram-канале NEXTA.

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Авторы ссылаются на официальную информацию о поездке пресс-службы президента Белоруссии.

«Удобно, наверно, проводить круглый стол с оппозицией, когда ты на воле, а твои оппоненты в тюрьме», - пишут авторы канала.

Отмечается, что встреча длилась свыше четырех часов. О содержании разговора пока не сообщается.

Ранее эксперты в эфире НСН рассказали, что арестованным политикам терять нечего, поэтому они пытаются расшатать режим Лукашенко любым способом.

«Цель – расшатать государство как политический режим. Колесниковой и Тихановской терять нечего, поэтому они идут ва-банк», - пояснил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Конституция РФБелоруссияАлександр Лукашенко
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