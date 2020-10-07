«Ва-банк»: Призыв Колесниковой к бойкоту белорусских товаров сочли невыполнимым

По его словам, Колесникова призывает оказать давление на белорусское государство, потому что оно сейчас отождествляется с политическим режимом Лукашенко.

«Цель – расшатать государство как политический режим. Она не рассчитывает, что это сломает режим Лукашенко, но нанесет ему ущерб. А множество подобных мер – непризнание Лукашенко президентом, выведение страны из международных организаций, санкции извне – может его и расшатать, и даже сломать. Уверенности в этом нет, но Колесниковой и Тихановской терять нечего, поэтому они идут ва-банк», - пояснил эксперт.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН выразил сомнение в возможности бойкота производителей в Белоруссии.

«Не помню, чтобы кто-то из производителей выступил против действующего главы государства, кроме IT-компаний. Производство продолжает работать без вовлечения в политику. Это самое главное. Сомневаюсь, что такой бойкот физически возможен. К нему должно присоединиться несколько миллионов человек, что на сегодняшний день нереально. Проблемы будут не у Лукашенко, а у белорусской экономики. Если не покупать товары белорусских государственных компаний, то сильно сократится корзина потребления», - отметил Дзермант.

Напомним, Мария Колесникова отказалась покинуть Белоруссию и порвала свой паспорт на границе с Украиной, после чего была арестована. Ее обвинили в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны.

